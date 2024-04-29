Nevşehir'de mağazadan kıyafet çalan zanlı yakalandı

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin E.F. olduğunu tespit etti.

Görüntülerde bir kadının yanında getirdiği pense yardımıyla güvenlik alarmlarını kırdığının tespit edilmesi üzerine çalışanlar durumu polise bildirdi.

Kentteki bir AVM'de kıyafetlerin üzerinde bulunan alarmların kırılarak bir köşeye atıldığını fark eden mağaza çalışanları, güvenlik kameralarını inceledi.

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