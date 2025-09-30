Habertürk
Habertürk
        Nevşehir'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

        Nevşehir'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

        NEVŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:04 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:04
        Nevşehir'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
        NEVŞEHİR'de polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Raşitbey Mahallesi'nde bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Masaj salonuna operasyon düzenlendi. Masaj salonunda 'Fuhşa teşvik, aracılık ve temin' suçlarını işledikleri belirlenen D.Ö., S.S. ve K.K. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

