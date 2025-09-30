Habertürk
        Nevşehir Haberleri

        Derinkuyu'da motosiklet sürücüleri denetlendi

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        30.09.2025 - 09:19
        Derinkuyu'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede "Karayolları Eylem Planı ve Strateji Belgesi" kapsamında motosiklet denetimi yaptı.

        Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

        Denetimlerde 125 motosikleti kontrol eden ekipler, kask takmayan, sürücü belgesi bulunmayan, evrakları eksik olan ve çevreyi rahatsız eden 14 sürücüye para cezası uygularken, 5 motosiklet de trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

