Derinkuyu'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Denetimlerde 125 motosikleti kontrol eden ekipler, kask takmayan, sürücü belgesi bulunmayan, evrakları eksik olan ve çevreyi rahatsız eden 14 sürücüye para cezası uygularken, 5 motosiklet de trafikten men edildi.

Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede "Karayolları Eylem Planı ve Strateji Belgesi" kapsamında motosiklet denetimi yaptı.

