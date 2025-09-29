Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi

        Nevşehir'de, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla "Kararlılık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:21 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla "Kararlılık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Nevşehir Filistin'e Destek Platformu'nca düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan katılımcılar, buradan sloganlar eşliğinde Valilik önüne kadar yürüdü.

        Platform adına açıklama yapan Tuncay Sesli, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı delmek için yola çıktığını belirterek, filonun insani yardımın yanı sıra tüm insanlığın umudu ve ortak vicdanını taşıdığını ifade etti.

        İsrail'in hukuk tanımadan katliama devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sesli, "Filistin davası, tüm Müslümanların ortak meselesidir ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran Kudüs'ün özgürlüğü, onurlu bir barışın ön şartıdır. Yürüyüşümüz, siyonist işgalin tüm dayatmalarına karşı duruşumuzun ve Filistinli kardeşlerimizin bağımsızlık mücadelesine olan inancımızın bir göstergesidir." dedi.

        Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

        Etkinliğe, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...
        Nevşehir'de tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...
        Nevşehir'de patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Nevşehir'de patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        'Peribacasına yaslanmış taş evlerin restorasyonu çok önemli, yanlış müdahal...
        'Peribacasına yaslanmış taş evlerin restorasyonu çok önemli, yanlış müdahal...
        Nevşehir'de çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı
        Nevşehir'de çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı
        Nevşehir'de çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı
        Nevşehir'de çerezlik kabak çekirdeği hasadı başladı
        Nevşehir'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutukl...
        Nevşehir'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutukl...