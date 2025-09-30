Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

        Nevşehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:05 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bazı masaj salonlarında zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, iş yeri sahibi ve yöneticileri Dilan Ö, Kübra K. ve Sinem S. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Derinkuyu'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Derinkuyu'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Kapadokya'da arazi araçlı turlara kota sınırlaması getirildi
        Kapadokya'da arazi araçlı turlara kota sınırlaması getirildi
        Nevşehir'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi
        Nevşehir'de Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi
        Nevşehir'de tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...
        Nevşehir'de tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi...
        Nevşehir'de patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Nevşehir'de patpat ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        'Peribacasına yaslanmış taş evlerin restorasyonu çok önemli, yanlış müdahal...
        'Peribacasına yaslanmış taş evlerin restorasyonu çok önemli, yanlış müdahal...