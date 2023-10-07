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        Nevşehir'de Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

        Nevşehir'de, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 21:52 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:58
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        Nevşehir'de Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
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        Nevşehir'de, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Alibey Camisi önünde bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayrağı açan vatandaşlar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

        Dernek Başkanı Baki Öncel, İsrail'in uzun yıllardır çocuk, genç, yaşlı ayrımı yapmadan Filistinli Müslümanları katlettiğini ve yurtlarından zorla çıkardığını belirterek, mazlum sivillerin bu duruma "dur" demek için ayağa kalktığını belirtti.

        Öncel, İsrail güçlerince işgal edilen yerleşim yerlerine getirilen Yahudi yerleşimcilerin aynı zamanda silahlandırıldığına dikkati çekti.

        Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için Filistin'e destek verilmesi çağrısında bulunan Öncel, şöyle konuştu:

        "Bugün dua vaktidir. Hepimiz, çoluk çocuk, genç, ihtiyar dua etmeliyiz. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz, ülkemiz için çok dua etti. Biz de hem kendi askerlerimize hem de Filistin Müslümanlara dua edeceğiz. Süreç ilkleri barındırmaktadır. İlk defa bir saldırıya karşılık olarak değil, doğrudan ilk saldırı hareket tarafından yapıldı. Gazze kapısında, yerleşim yerlerinde, Yahudilerin yaşadığı alanlarda kontrolün sağlanması bunu göstermektedir. Filistin bu saldırı için yoğun mühimmat kullandı ve işgalciler yerleşim yerlerini terk etmeye başladı."

        Daha sonra katılımcılar Filistin'e destek için dua etti.

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