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        Binali Yıldırım, Nevşehir'de "Öğretmen Semiha Yıldırım Anaokulu"nun açılışına katıldı

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Nevşehir'de yapımı tamamlanan "Öğretmen Semiha Yıldırım Anaokulu"nun açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:42
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        Binali Yıldırım, Nevşehir'de "Öğretmen Semiha Yıldırım Anaokulu"nun açılışına katıldı
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        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Nevşehir'de yapımı tamamlanan "Öğretmen Semiha Yıldırım Anaokulu"nun açılış törenine katıldı.

        Türk Kızılayın "81 ilde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Güzelyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan anaokulunun açılış programında konuşan Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri tebrik etti.

        Eğitimin kıymeti artan önemli bir kazanım olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

        "AK Parti, iktidara geldiğinde en büyük bütçe savunmaya aktarılıyordu. 'Aslan payını eğitim alacak.' dedik. Taşa, toprağa yapılacak yatırımın miadı belli ama insana yapılan yatırımın süreci yok. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesini birinci sıraya taşıdık. Son 20 yılda derslik sayımızı yüzde 100'e yakın artırdık. 76 üniversiteden 209 üniversiteye çıktık. Bizim 20 milyon okula giden öğrencimiz var yani yaklaşık 60 ülkenin nüfusundan fazla öğrencimiz var. Dünyanın en büyük projelerini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla yapmak nasip oldu. Dünyanın en uzun köprüsü Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi köprüleri, Adana-Niğde-Ankara Otoyolu, eserleri saysak saatler alır. Yavrularımızın okulunun açılışında duyduğum heyecan o eserlerin açılışındakinden daha fazla."

        Bütün çocukların şanslı olmadığını, Filistin'de yaşanan vahşetten etkilenen yaklaşık 7 bin çocuğun katledildiğini dile getiren Yıldım, "Bu katliam karşısında uygar dünya ne yazık ki susuyor. Bu vahşetin durdurulması için elinde yetki ve imkan olanların sesleri çıkmıyor ve İsrail hepsini esir almış durumda. Ülkelerin kamuoyları yöneticilerin aksine bu meseleye daha çok sahip çıkıyor. Bu, insanlığın geleceği için umut verici. İsrail yönetimine kayıtsız şartsız teslim olanlara karşılık birçok ülkede Filistin ile dayanışma için her gün daha fazla insan sokağa iniyor ve bu zulmün durdurulması için baskı yapıyor." diye konuştu.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı ile Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Yılmaz Sezgin de törende konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Yıldırım, Vali Fidan, Belediye Başkanı Savran ile okulun yapımı için bağışta bulunan çocukları Erkan Yıldırım ve Bahar Büşra Köylübay'a teşekkür plaketi takdim etti.

        Okunan duanın ardından Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve diğer katılımcılarla okulun açılış kurdelesini kesti.

        Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet edip hediye dağıtan Yıldırım, okul bahçesine hatıra fidanı dikti.

        Yıldırım, valilik ve belediyeyi de ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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