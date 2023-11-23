NEVÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi törenle açıldı.

NEVÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yerleşkesindeki merkezin açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, NEVÜ’deki yönetici ve akademisyenlerin, öğrencilerini ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetiştirme gayretinde olduğunu, sağlanan olanaklarla üniversitede bilimsel çalışmaların da gelişerek süreceğine inandığını belirtti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de üniversite olarak Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezini kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Sağlık ve turizm alanında ihtisaslaşan bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Bulunduğumuz şehir yer altı sıcak su kaynaklarına ve sağlık alanında güçlü alt yapıya sahip. Üniversitemiz de nitelik ve nicelik açısından bu zenginliğe öncülük edecek imkan ve kadroya sahip bir üniversite.” diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş tarafından yapılan duanın ardından açılış kurdelesini kesen katılımcılar, merkezdeki birimleri inceledi.