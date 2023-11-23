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        Kapadokya'da balon turu 12 gün aradan sonra yapılabildi

        Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 gündür yapılamayan sıcak hava balon turu, bu sabah turistlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:00 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:09
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        Kapadokya'da balon turu 12 gün aradan sonra yapılabildi
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        Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 gündür yapılamayan sıcak hava balon turu, bu sabah turistlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Mevsimsel koşullardan dolayı bölgede özellikle sabah saatlerinde etkisini gösteren rüzgar, sıcak hava balon turunun 11 Kasım'dan itibaren ertelenmesine neden oldu.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuşbakışı izlenmesine olanak sunan tur, sabah erken saatlerde yapıldı.

        Gün doğumu vaktinde Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki kalkış alanlarından gökyüzüne yükselen balonlar, 12 günlük aranın ardından bölge semalarına yükseldi.

        Bölgedeki sıcak hava balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.

        Kapadokya'da hava koşulları uygun olduğu günlerde yaklaşık 150 sıcak hava balonu turistlere hizmet sunuyor. Bölgede turlar, yılda ortalama 220 gün düzenlenebiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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