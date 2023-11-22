Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Nevşehir'de partililerle bir araya geldi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Nevşehir'de partisinin il teşkilatınca düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 20:40 Güncelleme: 22.11.2023 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Nevşehir'de partililerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Nevşehir'de partisinin il teşkilatınca düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

        Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Kandemir, millete hizmet aşkıyla çalışan AK Parti'nin yerel seçimlerde başarılı sonuçlar alacağını belirtti.

        Yerel seçimlerin Nevşehir'deki belediyeler açısından da AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanacağını kaydeden Kandemir, şöyle konuştu:

        "Bizim teşkilatlarımız seçimden seçime mücadele eden teşkilatlardan değil. Her gün seçimmiş gibi çalışan teşkilatlarımız, bu yerel seçimde de milletin huzuruna çıktığında inşallah güzel bir netice ile ayrılacaktır. Nevşehir, AK Parti belediyeciliğinin bayrağının dalgalandığı, başarılı hizmetler yaptığımız şehirlerden birisi. Gönül arzu ediyor ki merkez dahil sekiz ilçemizde tüm belediyelerimizi kazanıp, şehrimizi 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun hizmetler ederek yönetmeye devam edelim. Milletin huzuruna çıkacağız, bu birlik beraberliğimiz içinde adaylarımızı en kısa sürede açıklayarak çalışmalarımıza dün olduğu gibi yarın da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nevşehir'de güçlü bir netice alacağız."

        İlçe ve belde belediye başkanları, belediye başkanı aday adayları ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Öğrencilerini stresten uzaklaştırmak için okulda "koridor konserleri" düzen...
        Öğrencilerini stresten uzaklaştırmak için okulda "koridor konserleri" düzen...
        NEVŞEHİR'DE EVDE 'KUMAR' KAVGASI: 5 YARALI
        NEVŞEHİR'DE EVDE 'KUMAR' KAVGASI: 5 YARALI
        Nevşehir'de evde 'kumar' kavgası: 5 yaralı
        Nevşehir'de evde 'kumar' kavgası: 5 yaralı
        Nevşehir'de bir grup yabancı uyruklunun kavgasında 5 kişi yaralandı
        Nevşehir'de bir grup yabancı uyruklunun kavgasında 5 kişi yaralandı
        Trafikte tartıştığı eski kocasını vuran kadın adli kontrol şartıyla serbest...
        Trafikte tartıştığı eski kocasını vuran kadın adli kontrol şartıyla serbest...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın serbest...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın serbest...