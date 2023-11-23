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        Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti

        NEVŞEHİR´inDerinkuyu ilçesinde Saliha Çiftçibaşı (55), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybederken, eşi Özcan Çiftçibaşı ise tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:10
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        Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti
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        NEVŞEHİR´inDerinkuyu ilçesinde Saliha Çiftçibaşı (55), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybederken, eşi Özcan Çiftçibaşı ise tedavi altına alındı.

        Derinkuyu ilçesi Özlüce köyünde yaşayan Özcan Çiftçibaşı, gece sobadan sızan gazdan etkilenerek uyandı. Yan odada bulunan eşi Saliha Çiftçibaşı'nı kontrol eden Özcan Çiftçibaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Saliha ve Özcan çiftini Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada Saliha Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özcan Çiftçibaşı'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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