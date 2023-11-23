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        Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, kocası tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:05
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        Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, kocası tedavi altına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Özlüce köyünde Özcan Ç, gece sobadan sızan gazdan etkilenerek uyandı.

        Yan odadaki eşi Saliha Ç'yi (55) kontrol eden Özcan Ç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çifti, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Müdahaleye rağmen Saliha Ç. yaşamını yitirdi, Özcan Ç'nin tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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