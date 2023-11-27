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        Kapadokya'da "beyaz" şölen

        Nevşehir'de dün gece etkili olan kar yağışının ardından turizm merkezlerinden Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:11
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        Kapadokya'da "beyaz" şölen
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        Nevşehir'de dün gece etkili olan kar yağışının ardından turizm merkezlerinden Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte hafta sonu etkili olan fırtına ve sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Yaklaşık 3 saat süren kar yağışının ardından UNESCO Dünya Mirasları Listesindeki Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlu vadiler, kar yağışının ardından karla kaplandı.

        Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle iptal edilen sıcak hava balon turuna katılamayan turistler, vadilerde gezinti yaptı.

        Turistler, kar ve peribacalarının oluşturduğu manzarayı fotoğrafladı.

        Turist rehberi Murat Yardımcı, AA muhabirine, "Kapadokya, yıl boyunca turizmin devam ettiği önemli bir destinasyon. Kış ve yaz aylarında ayrı güzelliklere bürünüyor. Misafirlerimizi her mevsim Kapadokya'ya bekliyoruz." dedi.

        Turistlerden Amit Dipendu ise arkadaş grubuyla bölgeyi keşfe çıktığını ifade ederek, "Kapadokya'da olmak heyecan verici. Çünkü burası çok güzel bir coğrafyaya sahip. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

        Hint turist Aditya Rohini de ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'da karla karşılaşmanın kendileri için sürpriz olduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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