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        Binali Yıldırım: 7 bin civarında masum çocuk katledildi

        NEVŞEHİR'de,Öğretmen Semiha Yıldırım Kızılay Anaokulu´nun açılışında konuşan eski Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün Filistin´de maalesef bir vahşet yaşanıyor. 7 bin civarında masum çocuk katledildi. Burada bu vahşetin durdurulması için elinde imkanı olan, yetki olanların sesleri maalesef çıkmıyor. İsrail, hepsini esir almış vaziyette. Şimdi kısa süreli bir ateşkes sağlandı. En azından birkaç gün masum insanlar, çocuklar ölmeyecek. Ümit ediyoruz ki bu ateşkes kalıcı hale gelir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:40
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        Binali Yıldırım: 7 bin civarında masum çocuk katledildi
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        NEVŞEHİR'de,Öğretmen Semiha Yıldırım Kızılay Anaokulu´nun açılışında konuşan eski Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün Filistin´de maalesef bir vahşet yaşanıyor. 7 bin civarında masum çocuk katledildi. Burada bu vahşetin durdurulması için elinde imkanı olan, yetki olanların sesleri maalesef çıkmıyor. İsrail, hepsini esir almış vaziyette. Şimdi kısa süreli bir ateşkes sağlandı. En azından birkaç gün masum insanlar, çocuklar ölmeyecek. Ümit ediyoruz ki bu ateşkes kalıcı hale gelir" dedi.

        Eski Başbakan Binali Yıldırım, Güzelyurt Mahallesi´nde Öğretmen Semiha Yıldırım Kızılay Anaokulu'nun açılışına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, "Dünyadaki bütün çocuklar, bizimkiler kadar şanslı değil. Bugün Filistin´de maalesef bir vahşet yaşanıyor. 7 bin civarında masum çocuk katledildi. Bombalarla, zalimce saldırılarla katledildi ve bu katliam karşısında, bu etnik temizlik karşısında, uygar dünya susuyor, sesini çıkartmıyor. Burada bu vahşetin durdurulması için elinde imkan olan, yetki olanların sesleri maalesef çıkmıyor. İsrail, hepsini esir almış vaziyette. Ancak şunu görüyoruz, bu ülkelerin kamuoyları, yöneticilerinin tersine bu meseleye daha çok sahip çıkıyor. Bu insanlık  ve gelecek için umut verici bir şey. Bugün İsrail yönetimine kayıtsız şartsız teslim olanlara karşılık Avrupa´da, Amerika´da gelişmiş birçok ülkede Filistinliler ile dayanışma için her gün daha fazla sayıda insan sokağa iniyor, yöneticilerini sıkıştırıyor ve bu zulmün durdurulması için çok büyük baskı yapıyorlar. Şimdi kısa süreli bir ateşkes sağlandı. En azından birkaç gün masum insanlar, çocuklar ölmeyecek. Ümit ediyoruz ki bu ateşkes kalıcı hale gelir" diye konuştu.

        'TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ'

        24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, öğretmenliğin en meşakkatli mesleklerden biri olduğunu ifade eden Yıldırım, "24 Kasım Öğretmenler Günü aslında sadece bir gün değil. Onlar çok küçük yaşlarda bizleri eğiten hayata hazırlayan, bilgi ile donatan ve ileri yaşlarda da önemli sorumluluklar almamamızı sağlayan eğitim ordusunun önemli mensuplarıdır. Dolayısıyla öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Ben bir öğretmen eşi olarak, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal meslek olduğunu ve bir o kadar da zor olduğunu yaşayarak bilen bir kardeşinizim. Öğretmenlik çok meşakkatli ve zor bir meslek. Bizleri yetiştiren, dünyasını değiştiren öğretmenlere Allah rahmet eylesin. Ülkemizin dört bir köşesindeki tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz ve başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

        'OKULA GİDEN 20 MİLYON ÖĞRENCİMİZ VAR'

        Açılışı gerçekleştirilen Öğretmen Semiha Yıldırım Kızılay Anaokulu projesinin, başbakanlığı döneminde Kızılay İstanbul Şubesi tarafından başlatılan ve 81 ile 81 Anaokulu yapılmasını öngören çalışma olduğunu dile getiren Yıldırım, "Aslında bizim başlattığımız proje, başbakanlığım sırasında Kızılay İstanbul Şubesi ile birlikte geliştirilen bir projedir. Kızılay Genel Merkezi de projeye sahip çıktı, Kızılay markası ve amblemi ile Semiha Yıldırım Hanımefendinin himayelerinde bu projeyi başlattı. Projenin adı 81 ile 81 Anaokulu. Anaokulu meselesi aslında basit bir mesele değil. Bizim zamanımızda anaokulu yoktu. Üstelik birkaç sınıf bir okurduk. Son 21 yıl içinde derslik sayımızı yüzde 100'e yakın artırdık. 76 üniversiteden 209 üniversiteye çıktık. Bizim, okula giden 20 milyon öğrencimiz var. Dünyadaki 60 ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. Böyle bir ülkeyiz. Genç nüfusumuz ve yetenekli insanlarımız var. Dolayısıyla ne kadar yatırım yaparsak yeridir" ifadelerini kullandı.

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