Nevşehir Belediyespor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-0

STAD:GAZİ

HAKEMLER:Burak Filik, Mehmet Polat, Fatih Yüzbaşı

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa, Tuğcan (Dk. 60 Seyit), Mücahit, Mehmet, Ahmet Özer, Caner (Dk. 43 Berkay), Ahmet Taner Çukadar, Ömer, İbrahim (Dk. 86 Furkan), Ender (Dk. 86 Özgür), Hüseyin (Dk. 60 Alpaslan)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Bilal, Hakkı, Serkan, Abdullah, Hasan (Dk.64 Mehmet), Emre Aydoğan (Dk.64 Gökhan), Emre Özer (Dk.89 Enes), Miraç, Emerhan, Caner (Dk.71 Özkan), Azat (Dk. 64 Ali Burak Atmaca)

GOL: Dk. 61 Mücahit (Nevşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Caner, Ahmet Özer, Mustafa (Nevşehir Belediyespor), Hakkı, Özkan, Bilal, Mehmet (Sultanbeyli Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 12. hafta mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'u 1-0 yendi.

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