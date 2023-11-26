Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir Belediyespor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir Belediyespor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAD:GAZİ

        HAKEMLER:Burak Filik, Mehmet Polat, Fatih Yüzbaşı

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa, Tuğcan (Dk. 60 Seyit), Mücahit, Mehmet, Ahmet Özer, Caner (Dk. 43 Berkay), Ahmet Taner Çukadar, Ömer, İbrahim (Dk. 86 Furkan), Ender (Dk. 86 Özgür), Hüseyin (Dk. 60 Alpaslan)

        SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Bilal, Hakkı, Serkan, Abdullah, Hasan (Dk.64 Mehmet), Emre Aydoğan (Dk.64 Gökhan), Emre Özer (Dk.89 Enes), Miraç, Emerhan, Caner (Dk.71 Özkan), Azat (Dk. 64 Ali Burak Atmaca)

        GOL: Dk. 61 Mücahit (Nevşehir Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Caner, Ahmet Özer, Mustafa (Nevşehir Belediyespor), Hakkı, Özkan, Bilal, Mehmet (Sultanbeyli Belediyespor)

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 12. hafta mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'u 1-0 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!

        Benzer Haberler

        Binali Yıldırım: 7 bin civarında masum çocuk katledildi
        Binali Yıldırım: 7 bin civarında masum çocuk katledildi
        Binali Yıldırım, Nevşehir'de "Öğretmen Semiha Yıldırım Anaokulu"nun açılışı...
        Binali Yıldırım, Nevşehir'de "Öğretmen Semiha Yıldırım Anaokulu"nun açılışı...
        Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti
        Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti
        Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
        Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
        NEVÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi açıldı
        NEVÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi açıldı
        Kapadokya'da balon turu 12 gün aradan sonra yapılabildi
        Kapadokya'da balon turu 12 gün aradan sonra yapılabildi