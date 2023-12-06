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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de halkla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:18
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de halkla buluştu.

        Özdağ, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, partisinin tanıtım standında gazetecilere, yerel seçimlerden önce vatandaşla bir araya geldiklerini belirtti.

        Yerel seçimlerin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Özdağ şöyle konuştu:

        "Bu seçimlerde Zafer Partisi'ne oy verirseniz belediyelerimizin kaynaklarından sığınmacı ve kaçaklara bir kuruş aktarmayacağız. Sığınmacı ve kaçakların dükkan açmalarına izin vermeyeceğiz. Türk esnafını sığınmacı yayılmasından koruyacağız. Ruhsatsız açılan bütün sığınmacı dükkanlarını kapatıp bir evde 5-6 ailenin oturmasına izin vermeyeceğiz. AKP ve CHP taraflarına oy vermek istemeyenlerin rahatlıkla oy verebileceği üçüncü bir seçeneğin ortaya çıkması anlamında İYİ Parti'ye yapmış olduğumuz reel politik ve iyi niyetli çağrıya henüz cevap alamadık. Umarım partinin yetkili kurullarında görüşme yaptıktan sonra bize olumlu bir cevapla dönerler ve görüşmelere devam ederiz."

        Özdağ, açıklamasının ardından kent merkezinde bir alışveriş merkezinde çevredekilerle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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