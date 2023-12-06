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        Nevşehir merkezli sahte belge operasyonunda 234 şüpheli yakalandı

        Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, noter vekili aracılığıyla taşıtlarla ilgili rüşvetle sahte belge düzenleterek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle 234 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:08
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        Nevşehir merkezli sahte belge operasyonunda 234 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, noter vekili aracılığıyla taşıtlarla ilgili rüşvetle sahte belge düzenleterek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle 234 şüpheli gözaltına alındı.

        Avanos ilçesindeki noter üzerinden rüşvetle işlem yaptırıldığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

        İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, noter vekili İ.V. ile organize çalışan M.A, H.B, M.C, E.İ. ve K.K'nin çeşitli illerden kendilerine başvuran kişilere rüşvet karşılığında sahte belge düzenlediklerini tespit etti.

        Taşıtların cins, renk ve teknik değişiklik işlemlerinde rüşvet karşılığı 15 bin usulsüz işlem yapıldığını belirleyen ekipler, 76 ilde çeşitli adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 234 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerden bazılarının mal varlıkları ile iki lüks otomobile el konuldu, adreslerde yapılan aramada çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi.

        İşlemler için 225 milyon lira rüşvet verdikleri, bu yolla 406 milyon lira haksız çıkar sağladıkları tespit edilen şüphelilerin, kamuyu 147 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürüldü.

        "Suç işlemek için örgüt kurma", "rüşvet alma-verme", "resmi belgede sahtecilik", nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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