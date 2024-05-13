Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası başladı

        Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası, ilk karşılaşmalarla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:31 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası, ilk karşılaşmalarla başladı.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 24 ülkeden 106 sporcunun katıldığı müsabakalarda yerli, yabancı 18 hakem görev alıyor.

        İkili ve takım halinde eşleşen sporcular rakiplerini mağlup edebilmek için mücadele ediyor.

        Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Başkanı Petra Sörling, gazetecilere; doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'da müsabakanın gerçekleştiriliyor olmasından memnun olduklarını belirtti.

        Heyecan dolu karşılaşmaların keyif verici olduğunu dile getiren Sörling, "Üst seviyede bir müsabaka için buradayız. Oyuncular çok heyecanlı. Tesisleri kadar turizm merkezi Kapadokya da güzelliklerini sunuyor. Burayı ilk kez gören birçok kişi gibi ben de mutluyum." dedi.

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ise Nevşehir'in ev sahipliğinde ileriki süreçte bu branştaki farklı müsabakaların da gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, "Çok sayda yabancı sporcunun katılımıyla genel klasman puanlarını etkileyecek bu organizasyondan dolayı paydaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise geniş katılımlı spor organizasyonlarının Nevşehir'e önemli katkılar sunduğunu kaydederek, "Bölgemizdeki turizm çeşitliliğini artırmanın önemli ayaklarından birisi de sportif faaliyetlerdir. Ulusal birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz ama uluslararası nitelikteki organizasyonlarda da söz sahibi olmak için çalışıyoruz. Bölgemizin coğrafi lokasyonu ve tarihi zenginliğinin faaliyetlerimize de yansımasını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Müsabakalar 17 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor

        Benzer Haberler

        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, restorasyonu süren şadırvanı inceledi
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, restorasyonu süren şadırvanı inceledi
        Nevşehir kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
        Nevşehir kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Nevşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Nevşehirli kadınlardan, Filistin ve diğer coğrafyalardaki anneler için etki...
        Nevşehirli kadınlardan, Filistin ve diğer coğrafyalardaki anneler için etki...
        Başıboş köpeklerin saldırdığı tay, yaralandı
        Başıboş köpeklerin saldırdığı tay, yaralandı
        Nevşehir'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...
        Nevşehir'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...