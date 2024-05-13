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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, restorasyonu süren şadırvanı inceledi

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şadırvan kısmında restorasyon çalışması yapılan tarihi Aşağı Bekdik Camisi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:44
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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, restorasyonu süren şadırvanı inceledi
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şadırvan kısmında restorasyon çalışması yapılan tarihi Aşağı Bekdik Camisi'nde incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, 1902 yılında Kapucubaşı Mahallesi Millet Caddesi'nde yapılan Aşağı Bekdik Camisi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        Cami avlusunda bulunan şadırvanda, hayırseverlerin destekleriyle süren restorasyon çalışması hakkında yetkililerden bilgi alan Arı, burada vatandaşlarla sohbet etti.

        Arı, caminin bahçe ve çevre düzenlemesini de belediye olarak tamamlayacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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