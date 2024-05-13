Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini değerlendirdi!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe ligin 37. haftasında derbi maçta sarı kırmızılılara konuk olacak. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi
Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde haftaya başlayan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 93'e çıkardı ve aradaki puan farkı değişmedi. Ligin 37. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak.
İşte spor yazarlarından Fenerbahçe-Kayserispor yorumları:
"BAŞKA YERDE HATA ARAMASINLAR"
Erman Toroğlu: "Fenerbahçe son bir gayretle asıldı. Sonunda İsmail Kartal'ın aklına, üç maç kala Batshuayi geldi. Dün ilk iki golde de büyük payı var. Birincide golü yaptı, ikincide özellikle pasif ofsayttan aktife geçmemek için ellerini arkaya atarak heykel gibi durdu. Fenerbahçe eski maçlarına göre daha bir hareketliydi. Bu Fenerbahçe, şampiyon olamazsa içeride kaybettiği puanlar yüzündendir. Başka yerde hata aramasınlar." [Sabah]
"FENERBAHÇE'NİN ŞEMSİYE OLDUĞUNU UNUTUYORLAR"
Gürcan Bilgiç: "Yaklaşan kongre, Ali Koç'un aday olduğunu açıklaması, Aziz Yıldırım'ın adaylığının beklenmesi, Fenerbahçe'den vazgeçirmiş bazılarını. Halbuki "Racon", derbi öncesinde takımın etrafında olmayı gerektirir. Şampiyonluk elbette önemli ama derbi de "değerli"... Galatasaray deplasmanı öncesinde oyuncuları bu maça motive etmesi gereken tribünler, seçim kaygısına düşüp, taraf seçmişler... O yüzden istikrarı bulamıyorlar aslında. Fenerbahçe'nin "Şemsiye" olduğunu unutuyorlar, Ali Koç'un veya Aziz Yıldırım'ın taraftarı oluyorlar." [Sabah]
"YALNIZ ADAMIN MOTİVASYONU"
Murat Özbostan: "Ortada bir başarısızlık varsa suçu tamamen teknik kadroya yıkmak adaletsizlik olur. İsmail Kartal'ın günah keçisi ilan edildiği, daha lig bitmeden yerine teknik adam arandığı bugünlerde alınan farklı galibiyetin çok daha anlamlı olduğu da bir gerçek. En azından İsmail hoca için... Kalan iki maçını da kazanarak veda edebilir Fenerbahçe'ye. Dünkü maçın en kritik yanı da şuydu; sarı-lacivertli futbolcuların üzerindeki baskının ortadan kalkmasıyla rahat oynadılar. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi tebrik etmeli. Bize müthiş tarihi bir sezon yaşatıyorlar…"
"HANİ FRED DEMİŞTİ YA!"
Engin Verel: "G.Saray'dan daha kaliteli olduğunu düşündüğüm kadroda yapılabilecek cesur hamleleri tercih etmeyen İsmail Kartal'a, Fred gibi yeniden sesleniyorum: "Neden!" Kayserispor karşılaşmasının 10-0'da bitse bir hükmü olamayacaktı, Galatasaray kaybetmedikçe. Gözler sahada olsa da kulaklar Olimpiyat Stadı'ndaydı. Karagümrük kapasitesine göre orada elinden geleni yaptı. Ancak başka takımların yapacaklarından medet ummak yerine kendi işini kendin halletmen gerek. Sonuçta sezonun sonuna geldik. Artık alınacak bir ders kalmadı. Bir umut daha var evet ama mucizeden de fazlası gerek artık..." [Akşam]
"MATEMATİK BİTTİ, SIRA FİZİĞİN BİLE ÖTESİNDE"
Ercan Güven: "Maçta Fenerbahçe üstündü. İlk yarıda iki gol yiyen Kayserispor kalecisi Bilal, belki de maçın futbolcusuydu ve ilk devrede kurtardığı net gol sayısı beş taneydi. İkinci yarıya da Ferdi’nin net golünü kurtararak başladı. Fenerbahçe kazandı ama her şey aynı. Sezon bitti sayılır… Lakin, Fenerbahçe’de heyecan bitmedi. Daha iki büyük derbi var önünde!.. Biri Rams Park’ın çimenlerinde, diğeri Saraçoğlu’ndaki bir numaralı koltukta. Önemlidir… Biri sezonun hüznünü alır, diğeri rotayı çizer. Matematik bitti, sıra fiziğin bile ötesinde; duygularda." [Milliyet]
"ŞİMDİ OTUR DERDİNE YAN"
Halil Özer: "Fenerbahçe, Kayserispor önünde hiç zorlanmadı. Ama ne çare ki Halkalı’dan gelen haberler hiç de iyi değildi. Şimdi otur derdine yan. Daha önceki puan kayıplarını hiç saymıyorum. Ama Sivas ve Konya’da kayıp dört puan bu hazin sonu hazırladı. Artık iş tamamen mucizeye kaldı." [Milliyet]
"REKORU KIRACAKLAR AMA..."
İlker Yağcıoğlu: "Yerli kontenjanından da Cengiz Ünder sahadaydı. Bu maça bile Dzeko-Batshuayi ikilisiyle başlamak hocanın aklına gelmemişti. Zaten bazı oyunculardaki ısrarı ve aynı sistemde ısrar etmesi İsmail hocanın en çok eleştirildiği konulardı. Sarı-Lacivertliler dün gece 93 puana ulaşarak ligde kendi puan rekorlarını egale ettiler. Büyük bir ihtimalle de bu rekoru kıracaklar. Ama işin üzücü tarafı çok ufak detaylardan dolayı sezonu kupasız kapatacaklar gibi duruyor." [Takvim]