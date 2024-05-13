"HER GÜN YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Sıla, sevgilisinin 40'ıncı yaş gününü; "Daha da güzel senelerin başlangıcı olsun 40'ın. Ben eşlikçinim. Yeniden... Daima... İyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle kutlamıştı. Sevgilisinin bu romantik mesajının hatırlatılması üzerine Kaleli, "Her gün yeni bir başlangıç aynı o şekilde devam ediyoruz. Dördüncü senenin içindeyiz" dedi.

Öte yandan İspanya'da çekilen dizisiyle ilgili konuşan İlker Kaleli; "İspanya'da çekilen dizi için İspanyolcam yoktu. Dizi için öğrenmek durumunda kaldım. Kısa süre içerisinde beş - altı bölümlük ezberledik o da perşembe akşamı yayına girdi. Güzel bir açılış yaptık bundan sonrasına İspanyol seyircisi karar verecek" ifadelerini kullandı.