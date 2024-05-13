Balıkesir'de tüyler ürperten olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÖLDÜRÜLDÜ DHA'da yer alan habere göre zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş bıraktığı adresten dönerken, bilinmeyen nedenle önünü kesen E.Ö. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Akman yere yığılırken, E.Ö. ise kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KATİL, BABASIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI Polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı.

6 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ 'Kasten yaralama' ve 'tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

25 BIÇAK DARBESİ VURMUŞ Öte yandan zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın vücuduna, 25 bıçak darbesi aldığı ve bu darbelerden 20'sinin ölümcül olarak değerlendirildiği bildirildi.

5 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ Akman'ın 5 gün önce, kendi ihtiyaçlarını gidermek ve harçlığını çıkarmak için işe başladığı öğrenildi.