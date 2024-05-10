Başıboş köpeklerin saldırdığı tay, yaralandı

Olay, merkeze bağlı Göreme beldesi Zemi Vadisi girişindeki at çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte bulunan taya, başıboş köpekler saldırdı. Olayı fark eden çiftlik çalışanları, köpekleri uzaklaştırdı. Yaralı tay, tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Tayın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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