Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Başıboş köpeklerin saldırdığı tay, yaralandı

        NEVŞEHİR'de, başıboş köpeklerin saldırdığı tay yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başıboş köpeklerin saldırdığı tay, yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR’de, başıboş köpeklerin saldırdığı tay yaralandı.

        Olay, merkeze bağlı Göreme beldesi Zemi Vadisi girişindeki at çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte bulunan taya, başıboş köpekler saldırdı. Olayı fark eden çiftlik çalışanları, köpekleri uzaklaştırdı. Yaralı tay, tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Tayın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...
        Nevşehir'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaland...
        "AB Yerel Yönetimler ve İklim Değişikliği Finansmanı Tematik Çalıştayı" Nev...
        "AB Yerel Yönetimler ve İklim Değişikliği Finansmanı Tematik Çalıştayı" Nev...
        Kapadokya'nın turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı
        Kapadokya'nın turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı
        Kendilerini polis olarak tanıtıp 12 milyon TL dolandıran 3 şüpheli yakaland...
        Kendilerini polis olarak tanıtıp 12 milyon TL dolandıran 3 şüpheli yakaland...
        Ortaokul öğrencisinin Kapadokya'yı görme hayalini vali gerçekleştirdi
        Ortaokul öğrencisinin Kapadokya'yı görme hayalini vali gerçekleştirdi
        Kendilerini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı
        Kendilerini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı