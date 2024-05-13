Ankara'da alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi.

EŞİYLE ARALARINDA TARTIŞMA YAŞANDI

AA ve DHA'da yer alan habere göre Veysel Öztürk, henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Öztürk, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına da kıydı.