İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü

Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 782 milyon dolar fazla verdi.

Böylece Ocak Mart döneminde 3 aylık cari açık 10 milyar 885 milyon dolara ulaştı. İlk üç ayda cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.8 geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 5.2 MİLYAR DOLAR

Mart ayındaki gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 193 milyon doları bulması etkili oldu.

Martta hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 241 milyon dolar olurken, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 104 milyon doları buldu.