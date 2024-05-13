İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
Mart ayında cari işlemler hesabı 4.5 milyar dolar açık verdi. Yılın ilk 3 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.8 gerileyerek 20.9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti
Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 782 milyon dolar fazla verdi.
Böylece Ocak Mart döneminde 3 aylık cari açık 10 milyar 885 milyon dolara ulaştı. İlk üç ayda cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.8 geriledi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI 5.2 MİLYAR DOLAR
Mart ayındaki gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 193 milyon doları bulması etkili oldu.
Martta hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 241 milyon dolar olurken, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 104 milyon doları buldu.
REZERVLERDE 22.7 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ
TCMB verilerine göre mart ayında portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 236 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 361 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Martta resmi rezervlerde ise 10 milyar 281 milyon dolar net düşüş yaşandı. Rzervlerdeki 3 aylık düşüş böylece 22 milyar 718 miilyon dolar oldu.
Mart ayında kaynağı tespit edilemeyen para olarak da bilinen net hata ve noksan kaleminde 9 milyar 557 milyon dolarlık çıkış yaşandı.