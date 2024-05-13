Bir kedi katili için daha hapis cezası!

Fatih'te yavru bir kediyi çantaya koyarken görüntüleri sosyal medyada yayılan ve oğlunun iş yerinde, 9 ölü kedi bulduğu iddiasıyla yargılanan Fatih Mehmet Ö.’ye mahkeme, 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

DHA'nın haberine göre İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Fatih Mehmet Ö. katılmadı. Taraf avukatları ve çok sayıda hayvan sever duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın hayvanları koruma kanununun 28/A maddesi gereğince "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı sanığın bu suç kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatları da sanığın cezalandırılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kedinin sanık Fatih Mehmet Ö. tarafından 31 Ekim'de sırt çantasına konarak götürüldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Sanığın 13 Kasım'da iş yerinde yapılan incelemede, ölü kedilerin çöplerin arasında bulunduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, sanığın oğlu Mehmet Ö.'nün ifadesine yer verilerek, babasının 8 aydır annesiyle konuşmadığı için eve gelmediğini, ruhsal ve fiziksel anlamda insanlara veya herhangi bir canlıya zarar verebilecek potansiyelde olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Babasının uyuşturucu madde etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirebilme ihtimali olduğunu aktaran Mehmet Ö.'nün, babasının iş yerinde bulunan ölü kedileri görmesiyle polis merkezine giderek ifade verdiğini belirtti. İddianamede, Fatih Mehmet Ö.'nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.