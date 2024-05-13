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        Haberler Gündem Güncel Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var

        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var

        İzmir'de, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştığı belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kentin ünlü gece kulübünün de yer aldığı çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda polislerin de aralarında olduğu 24 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:35
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        Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Operasyonların son adresi bu kez İzmir oldu.

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        İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştıkları belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

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        Söz konusu suç örgütlerinin ünlü gece kulüplerini paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları buralarda akladıkları tespit edildi.

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        Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen çok sayıda ev ve iş yerlerine, 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi. 

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        ÇOK SAYIDA UYŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        İzmir'deki ünlü bir gece kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 bin 880 adet ecstasy, 5 bin 711 sentetik hap, 67 bin 29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet 'Akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 87 adet 7,62 mm fişek, 2 hassas terazi ele geçirildi.

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        GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA POLİSLER DE VAR

        Operasyonda 3'ü aktif, 1'i emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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        #İzmir
        #suç örgütü
        #operasyon
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