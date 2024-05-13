Son dakika haberi Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Buna göre 37. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Bitime 2 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.
Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:
17 Mayıs Cuma:
17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19 Mayıs Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
Süper Lig'de puan durumu:
Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3'er puanı silinmiştir.
1 PUAN GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPACAK
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi.
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 99'a yükseltti. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.
Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.