Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ediyor

Konuşmasında ayrıca, yasa tasarısına karşı devam eden gösterilere de değinen Kobakhidze, bazı göstericilerin pazartesi ve salı günlerinde şiddet eylemleri planladığını kaydetmişti.

Gürcistan'ın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu kaydeden Kobakhidze, olası şiddet eylemlerine polisin karşılık vereceğini vurgulamıştı.