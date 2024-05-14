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        Nevşehir'de 1. Oto Show etkinliği başladı

        Nevşehir Belediyesi ile Otolife Dergisi iş birliğinde 1. Nevşehir Oto Show etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:31
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        Nevşehir'de 1. Oto Show etkinliği başladı
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        Nevşehir Belediyesi ile Otolife Dergisi iş birliğinde 1. Nevşehir Oto Show etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv sektöründeki firmaların farklı araç modellerinin sergilendiği etkinlik için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi avlusu seçildi.

        Kentte ilki düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çeşitli sosyal aktiviteler üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Şehrin adının geçtiği her yerde bu şehrin marka değerini yukarı çekeceğimizi, Nevşehir'i Türkiye'de ve dünyada adından söz ettiren bir şehir haline getireceğimizi her ortamda söylemiştim. Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'i çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bu etkinlik de bunun ilk işaret fişeklerinden biri. Bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz bunun için hazırız." dedi.

        Otolife Genel Müdürü Volkan Dizen de otomobilseverlerin merakla beklediği etkinlikte son dönemde oldukça ilgi çeken araçların tanıtıldığını söyledi.

        Dizen, organizasyona verdiği destekten dolayı Arı'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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