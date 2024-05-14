DOKU ÖRNEĞİ SAÇ TELİNDEN 1000 KAT DAHA İNCE

Dokuyu insan saçının genişliğinden 1000 kat daha ince dilimler halinde dilimleyen araştırmacılar, beyin yapısının nano ölçeğe veya milimetrenin binde birine kadar olan ayrıntılarını yakalamak için her birinin elektron mikroskobu görüntülerini aldı. Daha sonra bir makine öğrenimi algoritması, nöronların ve diğer hücrelerin yollarını bireysel bölümler boyunca izledi; bu, insanların yıllarını alacak özenli bir süreçti. Görüntüler, 14.000 tam uzunlukta, 4K çözünürlüklü filme eşdeğer 1,4 petabayt veriden oluşuyordu.

Lichtman, "Bu veri setinde ders kitaplarında olmayan birçok şey bulduk. Bunları anlamıyoruz ama size zaten bildiklerimizle bilmemiz gerekenler arasında bir uçurum olduğunu öne sürdüğünü söyleyebilirim." dedi.

Şaşırtıcı bir gözlemde, tabanlarından çıkıntı yapan dendrit adı verilen büyük dallara sahip olan ve piramidal nöronlar olarak adlandırılan nöronların, bazıları öne, bazıları arkaya bakacak şekilde ilginç bir simetri sergilediği görüldü. Diğer görüntülerde, sanki doğru çıkışı belirleyip yollarına devam etmeden önce bir kavşakta sıkışıp kalmışlar gibi, bir beyin hücresinden diğerine sinyal taşıyan ince lifler olan aksonların sıkı sarmalları ortaya çıktı.