Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 10.055,98 %-1,59
        DOLAR 32,2519 %-0,12
        EURO 34,8223 %-0,08
        GRAM ALTIN 2.428,69 %0,16
        FAİZ 42,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,52 %0,82
        BITCOIN 62.625,00 %-0,74
        GBP/TRY 40,5215 %-0,10
        EUR/USD 1,0787 %-0,03
        BRENT 83,50 %0,17
        ÇEYREK ALTIN 3.970,91 %0,16
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yapay zekada rekabet kızışıyor - OpenAI yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu duyurdu - Teknoloji Haberleri

        OpenAI yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu duyurdu

        Yapay zeka teknolojinin odak noktası haline gelirken, ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI yepyeni bir yapay zeka modelini duyurdu. GPT-4o ismini verdiği yeni AI modeli ile OpenAI çoklu görev yeteneklerini yapay zeka içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Bu gelişme sonrasında yapay zeka üzerine çalışmalar gerçekleştirilen ve yükselen değer olarak görülen AI startuplarının hisse değerlerinde önemli gerilemeler de görüldü

        Giriş: 14.05.2024 - 07:44 Güncelleme: 14.05.2024 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zekada rekabet kızışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknoloji dünyası yapay zeka üzerine geliştirmelerine devam ederken, tüm sektörlerde AI geliştirmeleri geniş çaplı kullanılmaya devam ederken ChatGPT'nin yaratıcısından yeni bir atılım geldi.

        Son dönemde önde gelen teknoloji devlerinden Apple ile de ortaklığı sıkça konuşulmaya başlanan OpenAI, yapay zeka teknolojisindeki rekabetin giderek kızıştığı bir dönemde, çoklu görev yeteneklerine sahip yeni bir yapay zeka modeli olan GPT-4o’yu duyurdu. “Omni” olarak adlandırılan bu model, metin, ses ve görüntü olmak üzere farklı formatlardaki verileri anlayabilme ve gerçek zamanlı akıl yürütme yeteneğine sahip.

        İNSANLARLA DOĞAL ETKİLEŞİM HEDEFİ

        GPT-4o, insanlarla doğal bir etkileşim kurmayı hedefleyen OpenAI’nin en son başarısı. Model, sesli komutlara insanlarla benzer hızda, yalnızca 232 milisaniyede yanıt verebiliyor. Ayrıca, İngilizce dışındaki dillerdeki performansında önemli iyileştirmeler sunuyor ve API’de önceki modellere göre yüzde 50 daha düşük bir maliyete de sahip olduğu belitiliyor.

        Görüntü ve ses anlama konusunda da öne çıkan GPT-4o, gerçek zamanlı çeviri, müşteri hizmetleri ve hatta ninni yaratma veya uyum sağlama gibi eğlence uygulamaları için yeni olanaklar sunuyor.

        OpenAI’nin yapay zeka teknolojisi alanında lider konumunu koruma çabalarının bir parçası olan bu yeni modelin, çeşitli platformlara nasıl entegre edileceği ve hangi yenilikleri getireceği merak konusu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"