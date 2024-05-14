Yapay zekada rekabet kızışıyor

Teknoloji dünyası yapay zeka üzerine geliştirmelerine devam ederken, tüm sektörlerde AI geliştirmeleri geniş çaplı kullanılmaya devam ederken ChatGPT'nin yaratıcısından yeni bir atılım geldi.

Son dönemde önde gelen teknoloji devlerinden Apple ile de ortaklığı sıkça konuşulmaya başlanan OpenAI, yapay zeka teknolojisindeki rekabetin giderek kızıştığı bir dönemde, çoklu görev yeteneklerine sahip yeni bir yapay zeka modeli olan GPT-4o’yu duyurdu. “Omni” olarak adlandırılan bu model, metin, ses ve görüntü olmak üzere farklı formatlardaki verileri anlayabilme ve gerçek zamanlı akıl yürütme yeteneğine sahip.

İNSANLARLA DOĞAL ETKİLEŞİM HEDEFİ

GPT-4o, insanlarla doğal bir etkileşim kurmayı hedefleyen OpenAI’nin en son başarısı. Model, sesli komutlara insanlarla benzer hızda, yalnızca 232 milisaniyede yanıt verebiliyor. Ayrıca, İngilizce dışındaki dillerdeki performansında önemli iyileştirmeler sunuyor ve API’de önceki modellere göre yüzde 50 daha düşük bir maliyete de sahip olduğu belitiliyor.

Görüntü ve ses anlama konusunda da öne çıkan GPT-4o, gerçek zamanlı çeviri, müşteri hizmetleri ve hatta ninni yaratma veya uyum sağlama gibi eğlence uygulamaları için yeni olanaklar sunuyor.