Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı

Melinda French Gates, X’te yaptığı açıklamada, boşandığını duyurmasından neredeyse üç yıl sonra Bill & Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanlığından istifa edeceğini duyurdu.

İstifası sonrası Gates'in ek 12,5 milyar dolar alacağı ve bu parayı 'kadınlar ve aileler adına çalışmalara adayacağı belirtildi.

Eski eşi Bill Gates ise ayrı yaptığı açıklamada "Melinda'nın ayrılmasına üzülsem de gelecekteki hayırseverlik çalışmalarında büyük bir etkisi olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Gates Vakfı; Afrika’daki sıtmayı önleme, Hindistan yarımadası ile Güney Asya’daki kapsamlı yatırımlar da dahil olmak üzere, dünya çapındaki yoksullukla mücadele ve küresel sağlık girişimlerine odaklanıyor.

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French Gates buradaki görevinin yanısıra dünya çapında cinsiyet eşitliği girişimlerine de önemli miktarda zamanayırıyor. French Gates bu bağlamda 2015 yılında, Gates Vakfı'ndan ayrı bir kuruluş olan Pivotal Ventures'ı kurmuştu. Bu kuruluş, ABD’deki azınlıklar ve kadınlar için erişim ve fırsatlara yönelik engelleri kaldırmaya odaklanıyor.

BOŞANMA KARARI

Gates ve French Gates, CNBC’nin hüküm giymiş cinsel suçlu ve milyarder Jeffrey Epstein ile Bill Gates'in bağlantısını bildirmesinden bir süre sonra, 2021'de ayrılmıştı. The Wall Street Journal’ın daha önce bildirdiğine göre, French Gates, Gates’in Epstein ile ilişkisine ilişkin haberlerin ilk ortaya çıkmasının ardından 2019 yılında boşanma avukatlarıyla görüşmeye başladı ve sonrasında da boşanma kararını açıkladı.