Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de yetim çocuklar ve ailelerine kömür dağıtımı yapıldı

        İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği (İYD) tarafından Nevşehir'de yetim çocuklar ve ailelerine destek amacıyla kömür dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de yetim çocuklar ve ailelerine kömür dağıtımı yapıldı
        ABONE OL

        İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği (İYD) tarafından Nevşehir'de yetim çocuklar ve ailelerine destek amacıyla kömür dağıtımı yapıldı.

        İHH Nevşehir İYD'den yapılan açıklamaya göre, kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde İHH ekiplerince durum tespiti yapılan yetim çocuklar yararına yıl boyunca çeşitli yardım çalışması ve etkinlikler düzenleniyor.

        Bu kapsamda, kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahibi yetim ailelerine yakacak kömür dağıtımı yapıldı.

        İHH'nın yetimlere yönelik projesine destek veren hayırseverlerin desteği ile temin edilen 30 ton kömür adreslere teslim edildi.

        İHH Nevşehir İYD Başkanı Tuncay Sesli, Nevşehir başta olmak üzere, "İyilik her zaman, her yerde" sloganıyla çeşitli coğrafyalarda yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

        Yetim çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için farklı projeler hazırlayarak gayret gösterdiklerini ifade eden Sesli, kampanyalarına katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği öne sürülen...
        Kartalkaya'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği öne sürülen...
        GÜNCELLEME - Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınla...
        GÜNCELLEME - Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınla...
        Kartalkaya'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği öne sürülen...
        Kartalkaya'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği öne sürülen...
        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak...
        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak...
        Nevşehir'de bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürmesi güvenlik...
        Nevşehir'de bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürmesi güvenlik...
        Odunla ağabeyini döverek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı
        Odunla ağabeyini döverek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı