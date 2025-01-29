Nevşehir'de yetim çocuklar ve ailelerine kömür dağıtımı yapıldı

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği (İYD) tarafından Nevşehir'de yetim çocuklar ve ailelerine destek amacıyla kömür dağıtımı yapıldı.

İHH Nevşehir İYD'den yapılan açıklamaya göre, kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde İHH ekiplerince durum tespiti yapılan yetim çocuklar yararına yıl boyunca çeşitli yardım çalışması ve etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahibi yetim ailelerine yakacak kömür dağıtımı yapıldı.

İHH'nın yetimlere yönelik projesine destek veren hayırseverlerin desteği ile temin edilen 30 ton kömür adreslere teslim edildi.

İHH Nevşehir İYD Başkanı Tuncay Sesli, Nevşehir başta olmak üzere, "İyilik her zaman, her yerde" sloganıyla çeşitli coğrafyalarda yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Yetim çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için farklı projeler hazırlayarak gayret gösterdiklerini ifade eden Sesli, kampanyalarına katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.