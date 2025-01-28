Kartalkaya'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli adliyede

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği öne sürülen Filiz A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, Nevşehir'deki adresinde yakalandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'Hakaret' suçlarından gözaltına alınan Filiz A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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