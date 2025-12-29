Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya yeni yıla dolu dolu girecek

        RAMAZAN KÖSEDAĞ - Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, yeni yılı turist yoğunluğuyla karşılamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya yeni yıla dolu dolu girecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RAMAZAN KÖSEDAĞ - Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, yeni yılı turist yoğunluğuyla karşılamaya hazırlanıyor.

        Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma yer altı şehirleri, tarihi mekanları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli turizm aktiviteleriyle konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan Kapadokya, yılbaşında yerli ve yabancı turistler için önemli rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

        Dünyanın çeşitli yerlerinden ve yurt içinden yapılan rezervasyonla yüzleri gülen turizmciler, yılbaşı gecesine özel eğlence programları organize etti.

        Yoğunluk yaşanması beklenen bölgede, ışıklandırılıp süslenen tesisler rengarenk görüntüler sunarken, otel ve restoranlarda da hazırlıklar son aşamaya geldi.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, bu yıl Kapadokya'nın ziyaretçi sayısının 4 milyon 200 binin üzerinde çıkacağını söyledi.

        İyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Sucu, şunları kaydetti:

        "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'mız gerek kültürel, gerekse doğal güzelliğiyle ülkemizin en önemli turizm merkezlerindendir. Yılbaşı içerisinde de yine Kapadokya bölgemizin şu anda aldığı rezervasyonlar yüzde 80 seviyelerine ulaşmıştır. Bunun son 2 gün içerisinde de yüzde 100'lere ulaşacağını düşünmekteyim. Bölgemizde kayadan oyma ve taş otellerin yanında yıldızlı otelleriyle her bütçeye uygun konaklama tesisleri var."

        İl merkezine bağlı Göreme beldesinde otel işleten Mustafa Demirci ise rezervasyonların haftalar öncesinden başladığını anımsattı.

        Yeni yılın ilk haftasına kadar bu yoğunluğun devam edeceğini belirten Demirci, "Yılın son gününde rezervasyonların yüzde 100'e çıkma ihtimali var. Misafirlerimizin çoğu yabancı turistlerimizden oluşmaktadır. Yılın son gününde yerli misafirlerimiz gelmeye başlıyor. Böylelikle yoğunluğumuz daha da artıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 6 kazada 12 kişi yaralandı
        Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 6 kazada 12 kişi yaralandı
        Hırsız köpek, çaldığı havluyu poğaça ile değişti
        Hırsız köpek, çaldığı havluyu poğaça ile değişti
        Kapadokya'da kar yağışı etkili oldu
        Kapadokya'da kar yağışı etkili oldu
        Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
        Nevşehir'de trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere ceza yazıld...
        Nevşehir'de trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere ceza yazıld...
        9 dil biliyor, gören şaşırıyor
        9 dil biliyor, gören şaşırıyor