Kapadokya yeni yıla dolu dolu girecek

RAMAZAN KÖSEDAĞ - Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, yeni yılı turist yoğunluğuyla karşılamaya hazırlanıyor.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma yer altı şehirleri, tarihi mekanları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli turizm aktiviteleriyle konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan Kapadokya, yılbaşında yerli ve yabancı turistler için önemli rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinden ve yurt içinden yapılan rezervasyonla yüzleri gülen turizmciler, yılbaşı gecesine özel eğlence programları organize etti.

Yoğunluk yaşanması beklenen bölgede, ışıklandırılıp süslenen tesisler rengarenk görüntüler sunarken, otel ve restoranlarda da hazırlıklar son aşamaya geldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, bu yıl Kapadokya'nın ziyaretçi sayısının 4 milyon 200 binin üzerinde çıkacağını söyledi.