Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da kar yağışı etkili oldu

        Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya ve çevresinde, gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

        Uçhisar Kalesi çevresi ile Kılıçlar ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarında turistler hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklar ise kartopu oynadı.

        Bölgede turist rehberi olarak görev yapan Büşra Şimşek, AA muhabirine, Kapadokya'nın her mevsim güzel olduğunu ancak kar altında daha güzel hale geldiğini söyledi.

        Turistlerin birçok ülkeyi gezerek Türkiye'ye geldiğini anlatan Şimşek, "Kapadokya'ya geldiklerinde böyle bir coğrafyayı başka hiçbir yerde görmediklerini ifade ediyorlar. Misafirlerimiz buradan büyülenerek ayrılıyor. Birçoğu da tekrardan geliyor." dedi.

        Hindistanlı turist Rohaed Sjehan ise Amerika'dan Türkiye'ye geldiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Milyonlarca yıllık bir tarihin içerisinde bulunduklarını belirten Sjehan, "Kapadokya'yı kar altında göreceğimi düşünmüyordum ama böyle görmekten çok mutluyum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
        Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
        Nevşehir'de trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere ceza yazıld...
        Nevşehir'de trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere ceza yazıld...
        9 dil biliyor, gören şaşırıyor
        9 dil biliyor, gören şaşırıyor
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, Gazze'de sıcak yemek dağıttı
        İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, Gazze'de sıcak yemek dağıttı
        Nevşehir merkezli rüşvet operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Nevşehir merkezli rüşvet operasyonunda 4 şüpheli yakalandı