Kapadokya'da kar yağışı etkili oldu

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya ve çevresinde, gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Uçhisar Kalesi çevresi ile Kılıçlar ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarında turistler hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklar ise kartopu oynadı.

Bölgede turist rehberi olarak görev yapan Büşra Şimşek, AA muhabirine, Kapadokya'nın her mevsim güzel olduğunu ancak kar altında daha güzel hale geldiğini söyledi.

Turistlerin birçok ülkeyi gezerek Türkiye'ye geldiğini anlatan Şimşek, "Kapadokya'ya geldiklerinde böyle bir coğrafyayı başka hiçbir yerde görmediklerini ifade ediyorlar. Misafirlerimiz buradan büyülenerek ayrılıyor. Birçoğu da tekrardan geliyor." dedi.

Hindistanlı turist Rohaed Sjehan ise Amerika'dan Türkiye'ye geldiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.