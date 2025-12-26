Habertürk
Habertürk
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:54
        Nevşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gülşehir ilçesinde operasyon düzenledi.

        Belirlenen ikamette arama yapan jandarma ekipleri, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan D.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

