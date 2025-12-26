Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Nevşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gülşehir ilçesinde operasyon düzenledi.
Belirlenen ikamette arama yapan jandarma ekipleri, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.U. hakkında adli işlem başlatıldı.
