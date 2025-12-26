Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir merkezli rüşvet operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Nevşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "rüşvet" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçunu işledikleri iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:33 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:33
        Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "rüşvet" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Nevşehir, İstanbul ve Karabük'te belirlenen 7 farklı adrese düzenlenen operasyonda, Ç.Ç, N.E, Y.K. ve F.T. yakalandı.

        Zanlılara ait adreslerde ele geçirilen 4 cep telefonuna el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

