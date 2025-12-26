İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, Gazze'de sıcak yemek dağıttı

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından hayırseverlerin katkılarıyla Gazze'de sıcak yemek dağıtıldı.

İHH Nevşehir İl Temsilcisi Tuncay Sesli, AA muhabirine, üç aylara girilen bu zamanlarda yardımların daha fazla artması gerektiğini belirtti.

Kış aylarıyla birlikte Gazzelilerin sıcak yemeğe erişme imkanlarının daha da zorlaştığını ifade eden Sesli, "Bir tabak sıcak yemeğe muhtaç bırakılan kardeşlerimiz için seferber olmalıyız. Gazze'deki kardeşlerimiz bir tabak hatta bir kaşık yemeğe bile ulaşamaz duruma getirildi. Hayırsever milletimizle Gazzeli kardeşlerimiz arasında İHH köprü olmaya devam ediyor. Türkiye'den uzatılan yardım eli Gazzeli kardeşlerimize çok daha fazla güç ve kuvvet veriyor." ifadelerini kullandı.