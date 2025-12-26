Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere ceza yazıldı

        Nevşehir'de yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürülere idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere ceza yazıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürülere idari para cezası kesildi.

        Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 80 personelin katıldığı trafik denetiminde 2 bin 550 sürücü kontrol edildi.

        Emniyet kemeri kullanmayan ya da kemer yerine toka taktığı belirlenen 52 sürücüye para cezası yazıldı.

        Ayrıca araç kullanırken telefonla konuştuğu tespit edilen, sürücü belgesiz araç kullanan, hız kurallarına uymayan ve dur ihtarına uymayan 92 sürücüye de farklı miktarlarda idari para cezası uygulandı.

        Kontroller sırasında 13 araç trafikten men edilirken, 2 araç emniyet otoparkına çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        9 dil biliyor, gören şaşırıyor
        9 dil biliyor, gören şaşırıyor
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, Gazze'de sıcak yemek dağıttı
        İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği, Gazze'de sıcak yemek dağıttı
        Nevşehir merkezli rüşvet operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Nevşehir merkezli rüşvet operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Nevşehir İl Jandarma Komutanlığından 3 ilde operasyon: 4 gözaltı
        Nevşehir İl Jandarma Komutanlığından 3 ilde operasyon: 4 gözaltı
        Ortaokul mezunu Cemalettin Yavuz, Kapadokya'yı 9 dilde dünyaya tanıtıyor
        Ortaokul mezunu Cemalettin Yavuz, Kapadokya'yı 9 dilde dünyaya tanıtıyor