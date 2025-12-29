Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür gerçekleştirilemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür gerçekleştirilemiyor.

        Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine imkan sunan sıcak hava balonları, 26 Aralık'tan bu yana bölgede etkili olan yağmur ve kar yağışı ile rüzgar nedeniyle yapılamıyor.

        Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da iptal edildiği öğrenildi.

        Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

        Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Faciayı ağaç önledi: O anlar güvenlik kameraları yansıdı Önce park halindek...
        Faciayı ağaç önledi: O anlar güvenlik kameraları yansıdı Önce park halindek...
        Nevşehir'de TIR şarampole devrildi; kaza kamerada
        Nevşehir'de TIR şarampole devrildi; kaza kamerada
        Kapadokya Havalimanı'nın kapasitesi üç katına çıkıyor
        Kapadokya Havalimanı'nın kapasitesi üç katına çıkıyor
        Nevşehir'de kayganlaşan yolda şarampole devrilen tır kameralara yansıdı
        Nevşehir'de kayganlaşan yolda şarampole devrilen tır kameralara yansıdı
        Kapadokya yeni yıla dolu dolu girecek
        Kapadokya yeni yıla dolu dolu girecek
        Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 6 kazada 12 kişi yaralandı
        Buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 6 kazada 12 kişi yaralandı