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        Nevşehir'de bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürmesi güvenlik kamerasında

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kişinin başına odunla vurduğu ağabeyini öldürdüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:55
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        Nevşehir'de bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürmesi güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kişinin başına odunla vurduğu ağabeyini öldürdüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Aralarında husumet bulunan Alaattin Ö. (50) ile ağabeyi Yılmaz Ö'nün (65) Karacaşar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki kavgası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, Yılmaz Ö. ile Alaattin Ö'nün Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştığı, Alaattin Ö'nün bir fırının önündeki odunu alarak ağabeyinin yanına yaklaştığı, daha sonra da odunla vurmaya başladığı görülüyor.

        Yılmaz Ö'nün odun darbelerinin ardından yere yığılması da görüntülerde yer alıyor.

        Aralarında husumet bulunan iki kardeş, Karacaşar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşmış, Alaattin Ö'nün odunla başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu ağabeyi Yılmaz Ö, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Alaattin Ö, gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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