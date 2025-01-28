Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Odunla ağabeyini döverek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

        NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, Alaattin Özer'in (50) ağabeyi Yılmaz Özer'i (65) odunla dövüp öldürdüğü anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:54 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Odunla ağabeyini döverek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı
        ABONE OL

        NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, Alaattin Özer'in (50) ağabeyi Yılmaz Özer'i (65) odunla dövüp öldürdüğü anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesi’nde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer yolda karşılaştı. Alaattin Özer, kaldırımda bulunan odunu alarak ağabeyini dövdü. Yılmaz Özer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özer, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı.

        Diğer yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kaldırımda yürüyen Alaattin Özer'in yerdeki odunu aldıktan sonra yolun ortasında bulunan ağabeyinin yanına giderek dövdüğü, Yılmaz Özer'in aldığı darbe ile yere yığıldığı anlar yer aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da bu saatlere dikkat! Kronik hastalar maskesiz çıkmayın!
        İstanbul'da bu saatlere dikkat! Kronik hastalar maskesiz çıkmayın!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fenerbahçelilerin yeni yengesi
        Fenerbahçelilerin yeni yengesi
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürmesi güvenlik...
        Nevşehir'de bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürmesi güvenlik...
        Kapadokya'da 2024 yılında 770 bin turist sıcak hava balonuyla uçtu
        Kapadokya'da 2024 yılında 770 bin turist sıcak hava balonuyla uçtu
        Kapadokya'da sıcak hava balonu yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıld...
        Kapadokya'da sıcak hava balonu yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıld...
        Tartıştığı ağabeyini odun parçasıyla darbederek öldürdü
        Tartıştığı ağabeyini odun parçasıyla darbederek öldürdü
        Nevşehir'de bir kişi başına odunla vurduğu ağabeyini öldürdü
        Nevşehir'de bir kişi başına odunla vurduğu ağabeyini öldürdü
        Baba yadigarı oteli devlet desteğiyle restore ettiren genç kadın turizmci o...
        Baba yadigarı oteli devlet desteğiyle restore ettiren genç kadın turizmci o...