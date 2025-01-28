Kartalkaya'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDIBoluKartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filiz Akay (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
TUTUKLANDI
BoluKartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filiz Akay (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.