Nevşehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı

        Nevşehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 18:50 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:50
        Nevşehir'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından zanlılar Dilan Ö, Kübra K, Sinem S. ve Rozet P, adliyeye sevk edildi.

        Rozet P, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan Kübra K. tutuklandı, Sinem S. ve Dilan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Emniyet ekipleri, kentte bazı masaj salonlarında zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla çalışma başlatmış, bu kapsamda belirlenen adreslere 30 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, iş yeri sahibi ve yöneticileri Dilan Ö, Kübra K. ve Sinem S. gözaltına alınmıştı.

        Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

