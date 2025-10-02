Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'daki sıcak hava balonları vadilere renk kattı

        Türkiye'nin dört mevsim tatil rotalarından Kapadokya'daki sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadi manzarasına renk kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 09:35 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'daki sıcak hava balonları vadilere renk kattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin dört mevsim tatil rotalarından Kapadokya'daki sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadi manzarasına renk kattı.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, milyonlarca yıl önce oluşan jeolojik şekilleri kuşbakışı izlemek isteyen turistler sıcak hava balon turuna ilgi gösterdi.

        Bölgede mevsim koşulları itibarıyla zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle 29 Eylül'den itibaren uçamayan sıcak hava balonları yeniden gökyüzüne açıldı.

        Nevşehir'in Göreme beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarında gün doğumu vaktinde hazırlanan sıcak hava balonları, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe bölge semalarına yükseldi.

        Balonlar, tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli Meskendir, Aşıklar, Kılıçlar, Zemi ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üstünde uçtu.

        Bazı turistler bölgeyi izlerken, bazıları da vadi yamaçlarından balonların renk kattığı manzaranın keyfini yaşadı.

        Yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında uçan sıcak hava balonları Uçhisar beldesi ile Çavuşin köyü yakınlarına iniş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı

        Benzer Haberler

        Nevşehir ve Niğde'de, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki
        Nevşehir ve Niğde'de, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki
        NEVÜ'de bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi
        NEVÜ'de bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi
        Nevşehir'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
        Nevşehir'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
        Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Nevşehir'de düzenlenen fuhuş operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Derinkuyu'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Derinkuyu'da motosiklet sürücüleri denetlendi
        Kapadokya'da arazi araçlı turlara kota sınırlaması getirildi
        Kapadokya'da arazi araçlı turlara kota sınırlaması getirildi