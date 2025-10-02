Kapadokya'daki sıcak hava balonları vadilere renk kattı

Yaklaşık bir saat boyunca bölge semalarında uçan sıcak hava balonları Uçhisar beldesi ile Çavuşin köyü yakınlarına iniş yaptı.

Bazı turistler bölgeyi izlerken, bazıları da vadi yamaçlarından balonların renk kattığı manzaranın keyfini yaşadı.

Balonlar, tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli Meskendir, Aşıklar, Kılıçlar, Zemi ve Güllüdere vadilerindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üstünde uçtu.

Bölgede mevsim koşulları itibarıyla zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle 29 Eylül'den itibaren uçamayan sıcak hava balonları yeniden gökyüzüne açıldı.

