NEVÜ'de bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

Çetin, öğrencilere temas içinde oldukları arkadaşlarına sosyal destek olmaları ve onları gözlemlemeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Bağımlılık türlerini tanıtarak belirtileri ve zararları hakkında sunum yapan Çetin, "Bağımlılık denildiğinde çoğunlukla maddesel bağımlılıklar akla gelir ancak davranışsal bağımlılıklar da en az madde bağımlılığı kadar tehlike arz etmektedir." dedi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, NEVÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatör Yardımcısı Veysel Şirvan Çetin, öğrencilere bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konulu farkındalık eğitimi verdi.

