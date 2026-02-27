Canlı
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir'de "Vefa iftarı" programına katıldı:

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye artık bölgede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güçlü bir rol model olacak." dedi.

        Bakan Gürlek, AK Parti İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa iftarı" programına katıldı.

        Gürlek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlendiğini belirterek "Türkiye artık bölgede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güçlü bir rol model olacak." diye konuştu.

        İnsanın kendi evinde huzur ve mutluluk bulduğunu ifade eden Gürlek, memleketi Nevşehir'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Nevşehir’in sorunlarını bildiğini vurgulayan Gürlek, şöyle konuştu:

        "Nevşehir sadece turizm değil, ticaret ve eğitim şehri. Kapadokya'nın tüm dünyada tanıtılması için çalışacağız. Kapadokya Alan Başkanlığı ile ilgili vatandaşlarımızdan çok fazla şikayet geliyor. Alan Başkanlığının asıl görevi Nevşehir'imizin kültürel ve tarihi dokusunu korumaktır. Garibanın bahçesindeki çitte ve ağılda Alan Başkanlığının bir sorumluluğu yok. Bu konuda yasa tasarısı var, bunu kısa sürede TBMM'den geçireceğiz. Görevimin bilinci ve farkındayım. Omzumdaki yükün farkındayım. Ankara'da bir kardeşiniz var. Hangi konuda olursa olsun size katkı sunmaya hazırız."

        Bakan Gürlek'in konuşması zaman zaman salondaki vatandaşların "Nevşehir seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla kesildi.

        AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün de konuşma yaptı.

        Programın sonunda Aygün, Gürlek'e kılıç hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

