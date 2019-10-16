Derinkuyu’da 2 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Adana adli makamlarınca çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan aranan şüpheli Derinkuyu ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Adana adli makamlarınca aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. Derinkuyu’da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
NEVŞEHİR
16 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:22
- GÜNEŞ 06:44
- ÖĞLE 12:32
- İKİNDİ 15:39
- AKŞAM 18:10
- YATSI 19:26